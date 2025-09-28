Diretório de Empresas
Ramagundam Fertilizers and Chemicals
Ramagundam Fertilizers and Chemicals Engenheiro Mecânico Salários

A remuneração total média de Engenheiro Mecânico in India na Ramagundam Fertilizers and Chemicals varia de ₹1.14M a ₹1.63M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Ramagundam Fertilizers and Chemicals. Última atualização: 9/28/2025

Remuneração Total Média

₹1.31M - ₹1.53M
India
Intervalo Comum
Intervalo Possível
₹1.14M₹1.31M₹1.53M₹1.63M
Intervalo Comum
Intervalo Possível

₹13.95M

Quais são os níveis de carreira na Ramagundam Fertilizers and Chemicals?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro Mecânico na Ramagundam Fertilizers and Chemicals in India situa-se numa remuneração total anual de ₹1,627,843. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Ramagundam Fertilizers and Chemicals para a função de Engenheiro Mecânico in India é ₹1,140,881.

