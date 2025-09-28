Diretório de Empresas
Rally
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Gestor de Produto

  • Todos os Salários de Gestor de Produto

Rally Gestor de Produto Salários

O pacote de remuneração in India mediano de Gestor de Produto na Rally totaliza ₹3.72M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Rally. Última atualização: 9/28/2025

Pacote Mediano
company icon
Rally
Product Manager
Bengaluru, KA, India
Total por ano
₹3.72M
Nível
-
Base
₹3.19M
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹532K
Anos na empresa
1 Ano
Anos exp
6 Anos
Quais são os níveis de carreira na Rally?

₹13.95M

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Produto na Rally in India situa-se numa remuneração total anual de ₹3,849,612. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Rally para a função de Gestor de Produto in India é ₹3,693,323.

Outros Recursos