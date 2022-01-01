Diretório de Empresas
Rally Health
Trabalha aqui? Reivindique a Sua Empresa

Rally Health Salários

A faixa salarial da Rally Health varia de $89,445 em remuneração total por ano para um Recursos Humanos no limite inferior a $321,300 para um Cientista de Dados no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Rally Health. Última atualização: 8/20/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e, regularmente, conseguimos aumentos de $30K+ (por vezes $300K+).Obtenha o seu salário negociado ou a sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Cientista de Dados
$321K
Recursos Humanos
$89.4K
Designer de Produto
Median $153K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Gestor de Produto
Median $210K
Recrutador
$156K
Gestor de Engenharia de Software
Median $305K
Gestor de Programa Técnico
$219K
Falta o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Plano de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na Rally Health, as Options estão sujeitas a um plano de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire em 1st-ANO (12.50% semestral)

  • 25% adquire em 2nd-ANO (12.50% semestral)

  • 25% adquire em 3rd-ANO (12.50% semestral)

  • 25% adquire em 4th-ANO (12.50% semestral)

Tem uma pergunta? Pergunte à comunidade.

Visite a comunidade do Levels.fyi para interagir com funcionários de diferentes empresas, obter dicas de carreira e mais.

Visitar Agora!

FAQs

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Rally Health είναι ο Cientista de Dados at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $321,300. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Rally Health είναι $210,000.

Ofertas de Emprego em Destaque

    Nenhuma oferta de emprego em destaque encontrada para Rally Health

Empresas Relacionadas

  • Blink Health
  • Nomad Health
  • Healthcare Bluebook
  • Postmates
  • Collective Health
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos