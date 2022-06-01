Diretório de Empresas
Rakuten Advertising
Rakuten Advertising Salários

O salário da Rakuten Advertising varia de $78,605 em remuneração total por ano para um Analista de Dados na extremidade inferior a $282,580 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Rakuten Advertising. Última atualização: 10/13/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $179K
Analista de Dados
$78.6K
Gestor de Produto
$83.8K

Gestor de Engenharia de Software
$283K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Rakuten Advertising is Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $282,580. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Rakuten Advertising is $131,284.

