Raksul
Raksul Gestor de Produto Salários

O pacote de remuneração in Japan mediano de Gestor de Produto na Raksul totaliza ¥10.76M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Raksul. Última atualização: 11/4/2025

Pacote Mediano
company icon
Raksul
Product Manager
Tokyo, TY, Japan
Total por ano
¥10.76M
Nível
G4
Base
¥9.16M
Stock (/yr)
¥1.59M
Bónus
¥0
Anos na empresa
4 Anos
Anos exp
7 Anos
Quais são os níveis de carreira na Raksul?
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Produto na Raksul in Japan situa-se numa remuneração total anual de ¥12,700,575. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Raksul para a função de Gestor de Produto in Japan é ¥10,757,930.

