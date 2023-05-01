Rain Salários

Diretório de Empresas
O salário da Rain varia de $48,240 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $128,342 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Rain. Última atualização: 9/17/2025

$160K

Chefe de Gabinete
$118K
Engenheiro de Software
$48.2K
Gestor de Engenharia de Software
$128K

Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

Rain şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $128,342 tazminatla Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Rain şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $117,600 tutarındadır.

