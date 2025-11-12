Diretório de Empresas
Radix
Radix Engenheiro de Software Full-Stack Salários

O pacote de remuneração in Brazil mediano de Engenheiro de Software Full-Stack na Radix totaliza R$126K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Radix. Última atualização: 11/12/2025

Pacote Mediano
company icon
Radix
Software Engineer
Rio de Janeiro, RJ, Brazil
Total por ano
R$126K
Nível
Senior
Base
R$126K
Stock (/yr)
R$0
Bónus
R$0
Anos na empresa
1 Ano
Anos exp
8 Anos
Quais são os níveis de carreira na Radix?
Últimas Submissões Salariais
Contribuir

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software Full-Stack na Radix in Brazil situa-se numa remuneração total anual de R$228,092. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Radix para a função de Engenheiro de Software Full-Stack in Brazil é R$125,571.

