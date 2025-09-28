A remuneração de Vendas in United States na Qualtrics varia de $138K por year para L3 a $390K por year para L6. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $138K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Qualtrics. Última atualização: 9/28/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L3
$107K
$85.9K
$5.8K
$15K
L4
$158K
$97.5K
$20K
$40K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$270K
$180K
$66.7K
$22.7K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Qualtrics, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)