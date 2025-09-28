Qualtrics Vendas Salários

A remuneração de Vendas in United States na Qualtrics varia de $138K por year para L3 a $390K por year para L6. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $138K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Qualtrics. Última atualização: 9/28/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bónus L3 $107K $85.9K $5.8K $15K L4 $158K $97.5K $20K $40K L5 $ -- $ -- $ -- $ -- L6 $270K $180K $66.7K $22.7K Ver 2 Mais Níveis

Últimas Submissões Salariais

Empresa Localização | Data Nome do Nível Etiqueta Anos de Experiência Total / Na Empresa Remuneração Total ( USD ) Base | Ações (ano) | Bónus

Cronograma de Aquisição Principal 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ações RSU Na Qualtrics, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire-se no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 2nd - ANO ( 6.25 % trimestral )

25 % adquire-se no 3rd - ANO ( 6.25 % trimestral )

25 % adquire-se no 4th - ANO ( 6.25 % trimestral )

