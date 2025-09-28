A remuneração de Gestor de Produto in United States na Qualtrics varia de $176K por year para L4 a $690K por year para L7. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $255K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Qualtrics. Última atualização: 9/28/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L4
$176K
$137K
$27K
$12.2K
L5
$261K
$171K
$72.3K
$17.4K
L6
$379K
$211K
$140K
$28K
L7
$690K
$263K
$381K
$45.8K
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Qualtrics, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)