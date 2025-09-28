Qualtrics Gestor de Design de Produto Salários

A remuneração total média de Gestor de Design de Produto in United States na Qualtrics varia de $287K a $410K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Qualtrics. Última atualização: 9/28/2025

Remuneração Total Média $329K - $386K United States Intervalo Comum Intervalo Possível $287K $329K $386K $410K Intervalo Comum Intervalo Possível

Cronograma de Aquisição Principal 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ações RSU Na Qualtrics, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire-se no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 2nd - ANO ( 6.25 % trimestral )

25 % adquire-se no 3rd - ANO ( 6.25 % trimestral )

25 % adquire-se no 4th - ANO ( 6.25 % trimestral )

Qual é o calendário de aquisição na Qualtrics ?

