Diretório de Empresas
Qualtrics
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Gestor de Design de Produto

  • Todos os Salários de Gestor de Design de Produto

Qualtrics Gestor de Design de Produto Salários

A remuneração total média de Gestor de Design de Produto in United States na Qualtrics varia de $287K a $410K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Qualtrics. Última atualização: 9/28/2025

Remuneração Total Média

$329K - $386K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$287K$329K$386K$410K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Só precisamos de 3 mais Gestor de Design de Produto submissões na Qualtrics para desbloquear!

Convida os teus amigos e comunidade para adicionarem salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos a emprego como tu e a nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir O Teu Salário

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.


Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Qualtrics, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Gestor de Design de Produto verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Gestor de Design de Produto at Qualtrics in United States sits at a yearly total compensation of $410,085. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Qualtrics for the Gestor de Design de Produto role in United States is $287,410.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Qualtrics

Empresas Relacionadas

  • Palantir
  • Medallia
  • Cornerstone OnDemand
  • FICO
  • CDW
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos