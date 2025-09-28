Diretório de Empresas
Qualtrics
Qualtrics Cientista de Dados Salários

Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Qualtrics. Última atualização: 9/28/2025

Remuneração Total Média

SGD 107K - SGD 129K
Singapore
Intervalo Comum
Intervalo Possível
SGD 99.6KSGD 107KSGD 129KSGD 136K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Só precisamos de 1 mais Cientista de Dados submissõe na Qualtrics para desbloquear!

Convida os teus amigos e comunidade para adicionarem salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos a emprego como tu e a nossa comunidade!

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Qualtrics, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Cientista de Dados na Qualtrics in Singapore situa-se numa remuneração total anual de SGD 135,972. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Qualtrics para a função de Cientista de Dados in Singapore é SGD 99,635.

