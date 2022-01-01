Diretório de Empresas
Qualia
Qualia Salários

O salário da Qualia varia de $55,275 em remuneração total por ano para um Atendimento ao Cliente na extremidade inferior a $256,959 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Qualia. Última atualização: 9/18/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $170K

Engenheiro de Software Full-Stack

Gestor de Produto
Median $200K
Atendimento ao Cliente
$55.3K

Cientista de Dados
$118K
Marketing
$102K
Recrutador
Median $155K
Vendas
$85.4K
Gestor de Engenharia de Software
$257K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Qualia, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Qualia é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $256,959. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Qualia é $136,300.

