Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Qualcomm. Última atualização: 11/12/2025
33.3%
ANO 1
33.3%
ANO 2
33.3%
ANO 3
Na Qualcomm, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33.3% adquire-se no 1st-ANO (33.30% anual)
33.3% adquire-se no 2nd-ANO (16.65% semestral)
33.3% adquire-se no 3rd-ANO (16.65% semestral)
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Qualcomm, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)