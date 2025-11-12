Diretório de Empresas
Qualcomm
Qualcomm Engenheiro de Teste Salários

Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Qualcomm. Última atualização: 11/12/2025

Cronograma de Aquisição

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ações
RSU

Na Qualcomm, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire-se no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire-se no 2nd-ANO (16.65% semestral)

  • 33.3% adquire-se no 3rd-ANO (16.65% semestral)

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Qualcomm, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Teste na Qualcomm in United States situa-se numa remuneração total anual de $260,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Qualcomm para a função de Engenheiro de Teste in United States é $260,000.

Outros Recursos