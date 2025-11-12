A remuneração de Engenheiro ASIC in Greater Toronto Area na Qualcomm totaliza CA$175K por year para Senior Hardware Engineer. O pacote de remuneração in Greater Toronto Area mediano year totaliza CA$164K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Qualcomm. Última atualização: 11/12/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
Associate Hardware Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Hardware Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Hardware Engineer
CA$175K
CA$131K
CA$30.9K
CA$13.1K
Staff Hardware Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
33.3%
ANO 1
33.3%
ANO 2
33.3%
ANO 3
Na Qualcomm, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33.3% adquire-se no 1st-ANO (33.30% anual)
33.3% adquire-se no 2nd-ANO (16.65% semestral)
33.3% adquire-se no 3rd-ANO (16.65% semestral)
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Qualcomm, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)