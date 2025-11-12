A remuneração de Engenheiro ASIC in Greater Taipei Area na Qualcomm varia de NT$1.63M por year para Hardware Engineer a NT$4.32M por year para Staff Hardware Engineer. O pacote de remuneração in Greater Taipei Area mediano year totaliza NT$1.85M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Qualcomm. Última atualização: 11/12/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
Associate Hardware Engineer
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Hardware Engineer
NT$1.63M
NT$1.26M
NT$332K
NT$31.9K
Senior Hardware Engineer
NT$2.28M
NT$1.89M
NT$308K
NT$76.4K
Staff Hardware Engineer
NT$4.32M
NT$2.98M
NT$1.06M
NT$277K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
33.3%
ANO 1
33.3%
ANO 2
33.3%
ANO 3
Na Qualcomm, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33.3% adquire-se no 1st-ANO (33.30% anual)
33.3% adquire-se no 2nd-ANO (16.65% semestral)
33.3% adquire-se no 3rd-ANO (16.65% semestral)
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Qualcomm, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)