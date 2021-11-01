Qeexo Salários

Diretório de Empresas
O salário da Qeexo varia de $54,812 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $220,890 para um Designer de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Qeexo. Última atualização: 11/29/2025

Designer de Produto
$221K
Engenheiro de Software
$54.8K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Qeexo é Designer de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $220,890. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Qeexo é $137,851.

