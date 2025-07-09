Diretório de Empresas
Purdue University
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Purdue University Salários

O salário da Purdue University varia de $19,900 em remuneração total por ano para um Assistente Administrativo na extremidade inferior a $132,335 para um Recompensas Totais na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Purdue University. Última atualização: 9/17/2025

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
Median $72K

Investigador Científico

Engenheiro Químico
Median $70K

Engenheiro de Investigação

Engenheiro Mecânico
Median $30K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Research Assistant
Median $32K
Research Scientist
Median $30K
Assistente Administrativo
$19.9K
Cientista de Dados
$119K
Engenheiro Electrotécnico
$34.3K
Designer Gráfico
$41.4K
Engenheiro de Hardware
$29.9K
Recursos Humanos
$47.8K
Tecnólogo de Informação (TI)
$39K
Gestor de Projecto
$77.6K
Recompensas Totais
$132K
Confiança e Segurança
$98K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Purdue University é Recompensas Totais at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $132,335. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Purdue University é $41,392.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Purdue University

Empresas Relacionadas

  • SoFi
  • Roblox
  • Apple
  • Lyft
  • Microsoft
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos