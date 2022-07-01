Public.com Salários

O salário da Public.com varia de $152,235 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $169,150 para um Designer de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Public.com . Última atualização: 10/24/2025