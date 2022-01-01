Proxy Salários

Diretório de Empresas
O salário da Proxy varia de $100,500 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $184,075 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Proxy. Última atualização: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Gestor de Produto
$184K
Engenheiro de Software
$101K
A função com maior remuneração reportada na Proxy é Gestor de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $184,075. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Proxy é $142,288.

