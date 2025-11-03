Diretório de Empresas
Proton
Proton Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in Spain mediano de Engenheiro de Software na Proton totaliza €72.2K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Proton. Última atualização: 11/3/2025

Pacote Mediano
company icon
Proton
Software Engineer
Barcelona, CT, Spain
Total por ano
€72.2K
Nível
L2C
Base
€72.2K
Stock (/yr)
€0
Bónus
€0
Anos na empresa
0-1 Anos
Anos exp
5-10 Anos
Quais são os níveis de carreira na Proton?
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Proton, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Proton in Spain situa-se numa remuneração total anual de €90,812. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Proton para a função de Engenheiro de Software in Spain é €72,249.

Outros Recursos