Proton
Proton Designer de Produto Salários

Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Proton. Última atualização: 11/3/2025

Remuneração Total Média

CHF 38.5K - CHF 45.6K
Switzerland
Intervalo Comum
Intervalo Possível
CHF 33.9KCHF 38.5KCHF 45.6KCHF 48.1K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Proton, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Designer de Produto na Proton in Switzerland situa-se numa remuneração total anual de CHF 48,093. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Proton para a função de Designer de Produto in Switzerland é CHF 33,874.

