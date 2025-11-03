Diretório de Empresas
Proton Marketing Salários

A remuneração total média de Marketing in France na Proton varia de €75.6K a €107K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Proton. Última atualização: 11/3/2025

Remuneração Total Média

€85.9K - €102K
France
Intervalo Comum
Intervalo Possível
€75.6K€85.9K€102K€107K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Proton, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Marketing na Proton in France situa-se numa remuneração total anual de €107,356. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Proton para a função de Marketing in France é €75,616.

