A remuneração de Gestor de Programa in United States na Procter & Gamble totaliza $116K por year para B2. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $133K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Procter & Gamble. Última atualização: 9/28/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
B1
$ --
$ --
$ --
$ --
B2
$116K
$109K
$3.5K
$4.1K
B3
$ --
$ --
$ --
$ --
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***