A remuneração de Cientista de Dados in United States na Procter & Gamble varia de $133K por year para B1 a $245K por year para B3. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $148K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Procter & Gamble. Última atualização: 9/28/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
B1
$133K
$127K
$1.4K
$4.1K
B2
$168K
$158K
$2.6K
$7.5K
B3
$245K
$185K
$25K
$35K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
