Procter & Gamble
Procter & Gamble Analista de Dados Salários

A remuneração de Analista de Dados in United States na Procter & Gamble varia de $112K por year para B1 a $130K por year para B2. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $105K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Procter & Gamble. Última atualização: 9/28/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
B1
$112K
$102K
$5K
$5K
B2
$130K
$125K
$0
$5K
B3
$ --
$ --
$ --
$ --
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Ver 1 Mais Níveis
$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Quais são os níveis de carreira na Procter & Gamble?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Analista de Dados na Procter & Gamble in United States situa-se numa remuneração total anual de $169,750. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Procter & Gamble para a função de Analista de Dados in United States é $100,000.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Procter & Gamble

