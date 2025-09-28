Diretório de Empresas
Procter & Gamble
O pacote de remuneração mediano de Gestor de Operações de Negócio na Procter & Gamble totaliza $106K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Procter & Gamble. Última atualização: 9/28/2025

Pacote Mediano
company icon
Procter & Gamble
Business Operations Manager
hidden
Total por ano
$106K
Nível
B1
Base
$92K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$14.1K
Anos na empresa
0 Anos
Anos exp
1 Ano
Quais são os níveis de carreira na Procter & Gamble?

$160K

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Contribuir

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Gestor de Operações de Negócio at Procter & Gamble sits at a yearly total compensation of $160,107. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Procter & Gamble for the Gestor de Operações de Negócio role is $103,500.

