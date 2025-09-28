Diretório de Empresas
Prime Focus Technologies Gestor de Engenharia de Software Salários

A remuneração total média de Gestor de Engenharia de Software in India na Prime Focus Technologies varia de ₹4.67M a ₹6.62M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Prime Focus Technologies. Última atualização: 9/28/2025

Remuneração Total Média

₹5.3M - ₹6.28M
India
Intervalo Comum
Intervalo Possível
₹4.67M₹5.3M₹6.28M₹6.62M
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Perguntas Frequentes

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n Gestor de Engenharia de Software by Prime Focus Technologies in India is 'n jaarlikse totale vergoeding van ₹6,624,621. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Prime Focus Technologies vir die Gestor de Engenharia de Software rol in India is ₹4,666,037.

