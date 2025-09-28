Diretório de Empresas
PriceSpider
PriceSpider Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Engenheiro de Software na PriceSpider totaliza $155K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da PriceSpider. Última atualização: 9/28/2025

Pacote Mediano
company icon
PriceSpider
Software Engineer
hidden
Total por ano
$155K
Nível
L3
Base
$155K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Anos na empresa
0-1 Anos
Anos exp
5-10 Anos
Quais são os níveis de carreira na PriceSpider?

$160K

