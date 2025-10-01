Diretório de Empresas
Premise Cientista de Dados Salários em Northern Virginia Washington DC

O pacote de remuneração in Northern Virginia Washington DC mediano de Cientista de Dados na Premise totaliza $120K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Premise. Última atualização: 10/1/2025

Pacote Mediano
company icon
Premise
Data Scientist
Washington DC
Total por ano
$120K
Nível
-
Base
$120K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Anos na empresa
3 Anos
Anos exp
5 Anos
Quais são os níveis de carreira na Premise?

$160K

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Cientista de Dados at Premise in Northern Virginia Washington DC sits at a yearly total compensation of $205,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Premise for the Cientista de Dados role in Northern Virginia Washington DC is $120,000.

Outros Recursos