Premier Gestor de Engenharia de Software Salários em Charlotte, NC Greater Area

O pacote de remuneração in Charlotte, NC Greater Area mediano de Gestor de Engenharia de Software na Premier totaliza $214K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Premier. Última atualização: 10/1/2025

Pacote Mediano
company icon
Premier
Director of Software Engineering
Charlotte, NC
Total por ano
$214K
Nível
-
Base
$190K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$23.5K
Anos na empresa
6 Anos
Anos exp
20 Anos
Quais são os níveis de carreira na Premier?

$160K

Últimas Submissões Salariais
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Engenharia de Software na Premier in Charlotte, NC Greater Area situa-se numa remuneração total anual de $218,500. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Premier para a função de Gestor de Engenharia de Software in Charlotte, NC Greater Area é $210,000.

