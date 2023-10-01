Positive Technologies Salários

O salário da Positive Technologies varia de $11,993 em remuneração total por ano para um Cybersecurity Analyst na extremidade inferior a $74,020 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Positive Technologies . Última atualização: 10/11/2025