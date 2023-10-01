Positive Technologies Salários

Diretório de Empresas
O salário da Positive Technologies varia de $11,993 em remuneração total por ano para um Cybersecurity Analyst na extremidade inferior a $74,020 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Positive Technologies. Última atualização: 10/11/2025

Engenheiro de Software
Median $38.3K

Engenheiro de Software Frontend

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA)

Recursos Humanos
$58.1K
Cybersecurity Analyst
$12K

Gestor de Engenharia de Software
$74K
Arquitecto de Soluções
$52.5K
Redactor Técnico
$23.2K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Positive Technologies é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $74,020. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Positive Technologies é $45,379.

