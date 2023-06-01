Diretório de Empresas
Pomelo
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Pomelo Salários

O salário da Pomelo varia de $15,501 em remuneração total por ano para um Analista de Negócio na extremidade inferior a $54,000 para um Designer de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Pomelo. Última atualização: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Engenheiro de Software
Median $31.2K
Analista de Negócio
$15.5K
Designer de Produto
Median $54K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Pomelo é Designer de Produto com uma remuneração total anual de $54,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Pomelo é $31,200.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Pomelo

Empresas Relacionadas

  • SoFi
  • Google
  • Airbnb
  • Lyft
  • Coinbase
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos