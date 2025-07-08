Diretório de Empresas
PNM Resources
PNM Resources Salários

O salário da PNM Resources varia de $46,976 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Hardware na extremidade inferior a $79,600 para um Engenheiro Mecânico na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da PNM Resources. Última atualização: 11/27/2025

Engenheiro de Hardware
$47K
Engenheiro Mecânico
$79.6K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na PNM Resources é Engenheiro Mecânico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $79,600. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na PNM Resources é $63,288.

