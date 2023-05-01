Diretório de Empresas
Plusgrade
Plusgrade Salários

O salário da Plusgrade varia de $54,223 em remuneração total por ano para um Tecnólogo da Informação (TI) na extremidade inferior a $94,020 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Plusgrade. Última atualização: 11/29/2025

Engenheiro de Software
Median $94K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Tecnólogo da Informação (TI)
$54.2K
Designer de Produto
$63K

Gestor de Produto
$81.6K
Recrutador
$65.3K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Plusgrade é Engenheiro de Software com uma remuneração total anual de $94,020. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Plusgrade é $65,325.

Outros Recursos

