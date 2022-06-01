Diretório de Empresas
Plivo
Plivo Salários

O salário da Plivo varia de $5,951 em remuneração total por ano para um Information Technologist (IT) na extremidade inferior a $76,988 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Plivo. Última atualização: 10/21/2025

Engenheiro de Software
Median $29.3K

Engenheiro de Software Backend

Analista de Negócio
Median $19.3K
Information Technologist (IT)
$6K

Gestor de Produto
$77K
Gestor de Engenharia de Software
$61.7K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Plivo, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Plivo é Gestor de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $76,988. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Plivo é $29,302.

Outros Recursos