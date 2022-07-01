Diretório de Empresas
Plexure
Plexure Salários

O salário da Plexure varia de $73,410 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $123,469 para um Arquiteto de Soluções na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Plexure. Última atualização: 11/28/2025

Engenheiro de Software
Median $73.4K

Engenheiro de Software Backend

Arquiteto de Soluções
$123K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Plexure é Arquiteto de Soluções at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $123,469. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Plexure é $98,439.

