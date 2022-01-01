Playtech Salários

Diretório de Empresas
O salário da Playtech varia de $16,444 em remuneração total por ano para um Atendimento ao Cliente na extremidade inferior a $180,900 para um Arquitecto de Soluções na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Playtech. Última atualização: 9/14/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $59.8K

Engenheiro de Software Backend

Analista de Negócio
$63.3K
Atendimento ao Cliente
$16.4K

Cientista de Dados
$44.4K
Recursos Humanos
$71.3K
Gestor de Design de Produto
$61.1K
Gestor de Produto
$36.1K
Gestor de Projecto
$48.6K
Recrutador
$30.7K
Gestor de Engenharia de Software
$75.4K
Arquitecto de Soluções
$181K
Gestor de Programa Técnico
$37.9K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Playtech é Arquitecto de Soluções at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $180,900. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Playtech é $54,201.

Outros Recursos