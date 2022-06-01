PLAYSTUDIOS Salários

O salário da PLAYSTUDIOS varia de $10,251 em remuneração total por ano para um Recrutador na extremidade inferior a $160,928 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da PLAYSTUDIOS . Última atualização: 9/14/2025