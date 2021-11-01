Playrix Salários

Diretório de Empresas
O salário da Playrix varia de $41,790 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $102,977 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Playrix. Última atualização: 9/13/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $59.2K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA)

Engenheiro de Software de Videojogos

Analista de Negócio
$79.6K
Analista de Dados
$95.9K

Cientista de Dados
$90.5K
Analista Financeiro
Median $80.5K
Recursos Humanos
$61.5K
Designer de Produto
$41.8K
Gestor de Produto
$43.4K
Recrutador
$45.5K
Gestor de Engenharia de Software
$103K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Playrix é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $102,977. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Playrix é $70,546.

