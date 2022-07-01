Diretório de Empresas
PhishLabs
PhishLabs Salários

O salário da PhishLabs varia de $35,820 em remuneração total por ano para um Sucesso do Cliente na extremidade inferior a $72,635 para um Desenvolvimento de Negócios na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da PhishLabs. Última atualização: 11/26/2025

Desenvolvimento de Negócios
$72.6K
Sucesso do Cliente
$35.8K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na PhishLabs é Desenvolvimento de Negócios at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $72,635. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na PhishLabs é $54,228.

