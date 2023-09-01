Performics Salários

O salário da Performics varia de $6,848 em remuneração total por ano para um Marketing in India na extremidade inferior a $122,113 para um Gestor de Projecto in United States na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Performics. Última atualização: 10/17/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
