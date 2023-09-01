Diretório de Empresas
Performics
Performics Salários

O salário da Performics varia de $6,848 em remuneração total por ano para um Marketing in India na extremidade inferior a $122,113 para um Gestor de Projecto in United States na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Performics. Última atualização: 10/17/2025

Analista de Negócio
$76.5K
Marketing
$6.8K
Operações de Marketing
$85.3K

Gestor de Projecto
$122K
Vendas
$30.7K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Performics é Gestor de Projecto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $122,113. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Performics é $76,500.

Outros Recursos