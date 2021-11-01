Diretório de Empresas
Peapod Digital Labs
Peapod Digital Labs Salários

O salário da Peapod Digital Labs varia de $89,550 em remuneração total por ano para um Desenvolvimento de Negócio na extremidade inferior a $233,750 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Peapod Digital Labs. Última atualização: 8/26/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $132K
Gestor de Produto
Median $234K
Designer de Produto
Median $140K

Desenvolvimento de Negócio
$89.6K
Cientista de Dados
$138K
Operações de Marketing
$130K
Gestor de Engenharia de Software
$162K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Peapod Digital Labs é Gestor de Produto com uma remuneração total anual de $233,750. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Peapod Digital Labs é $138,067.

