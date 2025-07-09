Diretório de Empresas
PCCW
PCCW Salários

O salário da PCCW varia de $28,900 em remuneração total por ano para um Information Technologist (IT) na extremidade inferior a $107,535 para um Arquitecto de Soluções na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da PCCW. Última atualização: 10/24/2025

Engenheiro de Software
Median $67.2K

Engenheiro de Software Backend

Analista de Negócio
$62K
Information Technologist (IT)
$28.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Arquitecto de Soluções
$108K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na PCCW é Arquitecto de Soluções at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $107,535. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na PCCW é $64,604.

Outros Recursos