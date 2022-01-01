Diretório de Empresas
Paytm
Paytm Salários

O salário da Paytm varia de $12,631 em remuneração total por ano para um Recrutador na extremidade inferior a $201,000 para um Desenvolvimento de Negócio na extremidade superior.

Engenheiro de Software
Software Engineer $16.3K
Senior Software Engineer $25K
Technical Lead $42K
Senior Technical Lead $63.8K
Principal Engineer $98K

Engenheiro de Software Frontend

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA)

Engenheiro de Dados

Engenheiro de Software de Segurança

Engenheiro DevOps

Gestor de Produto
Product Manager $40.9K
Senior Product Manager $52.4K
Director $82.5K
Gestor de Engenharia de Software
Engineering Manager $70.8K
Senior Engineering Manager $80.2K

Cientista de Dados
Median $45.8K
Analista de Negócio
Median $31.4K
Designer de Produto
Median $23.2K
Recrutador
Median $12.6K
Gestor de Programa Técnico
Median $38.8K
Desenvolvimento de Negócio
$201K
Gestor de Ciência de Dados
$35.8K
Information Technologist (IT)
$35.1K
Gestor de Design de Produto
$30K
Gestor de Programa
$42K
Gestor de Projecto
$29K
Vendas
$55.7K
Cybersecurity Analyst
$15.1K
Cronograma de Aquisição

10%

ANO 1

20%

ANO 2

20%

ANO 3

25%

ANO 4

25%

ANO 5

Tipo de Ações
Options

Na Paytm, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 5 anos:

  • 10% adquire-se no 1st-ANO (10.00% anual)

  • 20% adquire-se no 2nd-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire-se no 3rd-ANO (20.00% anual)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 5th-ANO (25.00% anual)

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

Na Paytm, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Paytm é Desenvolvimento de Negócio at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $201,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Paytm é $40,890.

