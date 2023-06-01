Diretório de Empresas
Paytient Salários

O salário da Paytient varia de $110,970 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $261,300 para um Recrutador na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Paytient. Última atualização: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Designer de Produto
$111K
Gestor de Projecto
$174K
Recrutador
$261K

Engenheiro de Software
$185K
Gestor de Engenharia de Software
$174K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Paytient é Recrutador at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $261,300. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Paytient é $174,125.

