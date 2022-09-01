Payscale Salários

Diretório de Empresas
O salário da Payscale varia de $80,400 em remuneração total por ano para um Vendas na extremidade inferior a $193,463 para um Cybersecurity Analyst na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Payscale. Última atualização: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Engenheiro de Software
Median $118K
Chefe de Gabinete
$151K
Marketing
$155K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Gestor de Produto
Median $121K
Vendas
$80.4K
Cybersecurity Analyst
$193K
Gestor de Engenharia de Software
Median $175K
Arquitecto de Soluções
$160K
A função com maior remuneração reportada na Payscale é Cybersecurity Analyst at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $193,463. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Payscale é $153,425.

