Paymentus
Paymentus Salários

O salário da Paymentus varia de $40,211 em remuneração total por ano para um Atendimento ao Cliente na extremidade inferior a $114,918 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Paymentus. Última atualização: 10/24/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Engenheiro de Software
Median $68.5K

Engenheiro de Software Full-Stack

Atendimento ao Cliente
$40.2K
Marketing
$108K

Gestor de Produto
$115K
Arquitecto de Soluções
$108K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Paymentus é Gestor de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $114,918. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Paymentus é $107,856.

Outros Recursos