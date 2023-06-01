Payfare Salários

O salário da Payfare varia de $72,866 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $138,913 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Payfare . Última atualização: 10/24/2025