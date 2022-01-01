Diretório de Empresas
PathAI
PathAI Salários

A faixa salarial da PathAI varia de $109,450 em remuneração total por ano para um Designer de Produto no limite inferior a $411,045 para um Gestor de Engenharia de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da PathAI. Última atualização: 8/21/2025

$160K

Engenheiro de Software
Software Engineer I $124K
Senior Software Engineer $206K

Engenheiro de Aprendizagem Automática

Engenheiro de Software Full-Stack

Gestor de Produto
Median $170K
Engenheiro Biomédico
$164K

Cientista de Dados
Median $210K
Designer de Produto
$109K
Vendas
$255K
Gestor de Engenharia de Software
$411K
FAQs

The highest paying role reported at PathAI is Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $411,045. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at PathAI is $187,750.

