PathAI Salários

A faixa salarial da PathAI varia de $109,450 em remuneração total por ano para um Designer de Produto no limite inferior a $411,045 para um Gestor de Engenharia de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da PathAI . Última atualização: 8/21/2025