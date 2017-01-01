Diretório de Empresas
Parallax Fund
    Sobre

    Parallax Volatility Advisers, L.P. is a hedge fund and investment management company based in San Francisco, CA. They specialize in providing volatility advisory services to their clients.

    parallaxfund.com
    Website
    30
    Nº de Funcionários
    $1M-$10M
    Receita Estimada
    Sede

